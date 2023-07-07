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Происшествия

На трассе М-5 в Пензенской области удалось предотвратить трагедию

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Нетрезвый водитель сел за руль автобуса, который следовал по маршруту Пенза - Сосновоборск. Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей шофера отстранили от управления транспортом.

В четверг, 6 июля, в 14:57 на 648-м километре трассы М-5 сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус ГАЗ. В салоне находилось 16 пассажиров, в том числе 6 детей.

Инспекторы побеседовали с 39-летним шофером и обнаружили, что тот нетрезв. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование.

«Было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,65 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Инспекторы ДПС составили протокол об административном правонарушении.

«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по контролю за соблюдением требований правил дорожного движения со стороны водителей пассажирского транспорта», - добавили в Госавтоинспекции.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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