В Пензе пока не хватает кадров для уборки снега зимой

07.08.2023 | 21:15

170 единиц техники, которые будут убирать снег в Пензе, нуждаются в персонале. Вопрос подготовки и найма кадров обсудили в понедельник, 7 августа, на совещании в администрации областного центра.

Директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов сообщил, что чистить улицы от снега будут комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели, тракторы с навесными щетками, роторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы, бульдозеры и малогабаритная техника.

«При этом в учреждении появились вакантные места для трудоустройства водителей, машинистов, рабочих по благоустройству», - рассказали в мэрии.

Чтобы зимой своевременно убирать дороги, необходимо уделить внимание подбору кадров, отметил глава Пензы Александр Басенко. Можно привлечь специалистов из районов области, которые летом и осенью работали в сельскохозяйственной отрасли.

Также решено провести агитацию среди выпускников специализированных колледжей.