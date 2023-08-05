В Пензе 995 школьников нуждаются в помощи к новому учебному году

05.08.2023 | 14:38

В Пензе в реестр нуждающихся в помощи к новому учебному году включены 995 юных горожан. Подготовить их к учебному процессу поможет благотворительная акция «Собери ребенка в школу», стартовавшая в области.

«В учреждениях социального обслуживания созданы комиссии по оказанию помощи семьям с учетом критериев нуждаемости. Организована работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и предприятий различных форм собственности к участию в акции», - рассказали в администрации Пензы.

Первоклассникам, которых в реестре 411, уделяется особое внимание: родителей с детьми приглашают в учреждения соцзащиты для оказания помощи, с ними проводят мероприятия, где вручают школьные ранцы и канцтовары.

В Заречном в пятницу, 3 августа, первыми получили сертификаты на приобретение канцтоваров дети, которые занимаются на базе комплексного центра социального обслуживания населения.

«Всего до 1 сентября сертификаты получат более 560 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - сообщили в администрации закрытого города.

Акция «Собери ребенка в школу!» проводится в Пензенской области ежегодно. В 2022-м поддержку к новому учебному году получили 6,3 тыс. детей. В течение августа будет проходить сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, ранцев и других предметов, необходимых ученикам.

В Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению организован центральный пункт приема вещей (г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, 22, телефон 8 (8412) 44-00-03).

Кроме того, благотворительный сбор открыт в каждом районе и городском округе в комплексных центрах социального обслуживания населения. Их контактные данные можно найти на сайте socpnz.ru/organization.

«Помощь при подготовке детей к учебному году будет оказана малоимущим семьям, а также семьям, находящимся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета», - проинформировали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.