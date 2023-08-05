В Пачелмском районе приготовились к встрече с африканской чумой свиней

05.08.2023 | 10:55

В Пачелмском районе прошли внеплановые учения, на которых отрабатывались действия при выявлении африканской чумы свиней (АЧС).

По легенде житель Старой Толковки обнаружил в охотничьем хозяйстве в 2 километрах от села труп кабана. О находке он сообщил в районную станцию по борьбе с болезнями животных.

Ветеринарные специалисты ГБУ в течение 30 минут приехали на место, отобрали патологический материал и провели дезинфекцию.

Тушу дикого животного они уничтожили в трупосжигательной машине, а взятые пробы направили в областную ветеринарную лабораторию.

«Основные цели тренировочных мероприятий достигнуты», - подвели итог учений в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

В конце августа 2022 года в Пензенской области африканская чума свиней была выявлена в деревне Комаровка Лопатинского района у домашнего животного. В регионе ввели карантин, на территории эпизоотического очага и в угрожаемой зоне в радиусе в радиусе 5 км были изъяты все свиньи и их мясо.

В сентябре 2022-го для предотвращения распространения АЧС была запрещена охота на кабанов в трех районах: Лопатинском, Шемышейском и Камешкирском.

В апреле в России из-за распространения африканской чумы свиней возобновили внеплановые проверки производителей мяса. В Минсельхозе РФ отметили, что ситуация с АЧС в стране «остается стабильно напряженной».