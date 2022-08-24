Общество

В Пензенской области выявлена африканская чума свиней

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В Лопатинском районе домашняя свинья заболела африканской чумой. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«22 августа в результате лабораторных исследований в ГБУ «Пензенская облветлаборатория» сыворотки крови, отобранной от домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве деревни Комаровки Лопатинского района Пензенской области, получен положительный результат на африканскую чуму свиней», - говорится в информационном письме ведомства.

Сейчас в соответствии с ветеринарными правилами проводятся профилактические, диагностические, ограничительные мероприятия. Их цель - предотвратить распространение очагов АЧС.

По данным информационно-аналитического центра Россельхознадзора РФ, по состоянию на 18 августа случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в Вологодской, Костромской, Ульяновской, Калининградской, Владимирской, Волгоградской областях и в Республике Татарстан.

В 2021 году в Пензенской области очаги АЧС регистрировали в Неверкинском и Кузнецком районах. В связи с этим в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, а из резервного фонда выделялись средства на компенсацию пострадавшим личным подсобным хозяйствам.

Африканская чума свиней не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание является высококонтагиозным - очень быстро распространяется.

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Гость||

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Гость||

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Гость||

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Гость||

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Имя: Гость
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