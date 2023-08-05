Погода в выходные: пензенцев ждет жара до +34 градусов

В субботу, 5 августа, в Пензенской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности.
В главном региональном управлении МЧС предупредили: днем в большинстве районов ожидается жара +30...+34 градусов. В Пачелмском и Белинском районах установлен IV класс пожарной опасности лесов.
Днем облачность будет переменной, слабый ветер будет дуть с северо-запада.
В ночь на воскресенье он изменит направление на северное. Температура снизится до +18...+20 градусов.
6 августа днем ветер будет северо-восточным, термометр покажет +30...+33 градуса.
Осадков в выходные не ожидается.
По данным gismeteo.ru, зной продержится до середины следующей недели. С четверга он начнет спадать, а к выходным условия станут комфортными - прогнозируется +21...+23 градуса.
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