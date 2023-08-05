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Общество

Пензенцам дали советы, как сберечь продукты при отключении энергии

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Летом в холодильниках и морозильниках многие жителей Пензенской области хранят на полках и в контейнерах не только стандартный набор продуктов, но и запасы овощей, фруктов, ягод и грибов на зиму. Поэтому отключение электроэнергии может стать серьезной проблемой.

О том, что делать в таком случае, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Если морозильник вышел из строя, старайтесь не открывать дверцу его камеры и холодильника. Закрытый холодильник, полный продуктов, может сохранять постоянную температуру в течение двух дней. Наполненный морозильник сохраняет температуру примерно в течение суток», - рекомендуют в пресс-службе ведомтва.

Эксперты также советуют отделить мясо и птицу, чтобы в случае оттаивания они не загрязнили другие продукты. Имеет смысл перегруппировать упаковки для более эффективного сохранения холода.

После возобновления подачи электроэнергии следует проверить состояние и температуру продуктов. Если они частично заморожены, все еще содержат кристаллы льда или их температура не выше +4 градусов, то их можно опять замораживать. При температуре выше +4 в течение двух и более часов повторное замораживание невозможно.

Специалисты также предупредили: многим пензенцам зимой хорошим местом для хранения продуктов кажется улица или балкон. Однако под воздействием солнечных лучей даже при очень низкой температуре они могут оттаять, что вызовет рост микроорганизмов.

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