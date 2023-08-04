Житель Пензенской области отдал 426 тыс., чтобы выехать из страны

04.08.2023 | 17:45

Желание выехать из России заставило жителя Башмаковского района погасить долги по кредитам. Мужчина отдал 426 тысяч рублей, чтобы навестить родственников в Армении.

Сельчанин не имел официального заработка, не владел имуществом и особо не переживал по поводу копящихся долгов. Даже возбужденное в апреле исполнительное производство не могло заставить его расплатиться.

Возможно, так длилось бы и дальше, но мужчина решил полететь к родным в Армению.

«Когда судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, должник понял, что, не погасив долг, навестить родственников он не сможет», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Сельчанину пришлось сдать купленные билеты. Он начал платить по счетам, за короткий срок отдал все, что было необходимо для освобождения от ограничений, и отбыл к родным.

В Пензенской области случаи, когда люди спешат избавиться от долгов в последний момент, не редкость. Ранее страх лишиться трактора заставил 52-летнего многодетного отца из Лунинского района заплатить алименты.