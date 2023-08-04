За уклонение от мобилизации будет грозить лишение свободы до 5 лет

04.08.2023 | 08:18

В России предлагается ввести уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Она предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Действующее законодательство регламентирует уголовную ответственность за уклонение от военной службы по призыву (до 2 лет) или альтернативной службы (до 6 месяцев). При этом ответственность за уклонение от призыва при мобилизации или в условиях военного времени не уточнена.

Автор законодательной инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал «Парламентской газете», чем вызвана необходимость изменения в законодательстве.

«У нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба - это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывается от их выполнения, он должен понести наказание», - пояснил он.

Картаполов уточнил: законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. По его мнению, он очень актуален и затруднений с его принятием возникнуть не должно.

«Мы выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до 5 лет. Правительство нашу инициативу поддержало, прислало положительный отзыв», - рассказал глава комитета.