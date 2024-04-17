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Общество

Список педагогов, имеющих право на досрочную пенсию, хотят расширить

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В Госдуме разработано и направлено на отзыв в правительство предложение расширить список педагогических работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Сейчас право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в организациях для детей. Конкретный список должностей установлен постановлением Правительства РФ.

Депутаты предлагают закрепить право на выход на досрочную пенсию всех педагогических работников вне зависимости от того, имеется ли их должность и место работы в таком списке.

«В рамках указанного подхода к регулированию для назначения досрочной пенсии по старости необходимо, чтобы лицо осуществляло свою педагогическую деятельность, работая на должностях с определенным наименованием. Это порождает ситуации, при которых педагогические работники, добросовестно выполняя свою трудовую функцию в течение четверти века, впоследствии не могут претендовать на законодательно закрепленную гарантию о досрочном выходе на пенсию по старости из-за того, что в трудовом договоре их должность закреплена неподходящим образом», - говорится в пояснительной записке.

К примеру, если школьному работнику вместо должности «педагог-психолог» укажут просто «психолог», он не будет получать стаж как педагогический работник.

Авторы инициативы считают такую ситуацию несправедливой. В частности, права уйти раньше на заслуженный отдых лишены педагоги-организаторы, психологи, тренеры, социальные педагоги, работники организаций дополнительного образования.

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Источник — фото pixabay.com
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