Выяснилось, кому должны разрешать проезд на кладбище по паспорту

04.08.2023 | 14:06

В администрации Пензы уточнили, кто может проехать на территорию Восточного кладбища. Судя по ответам на запросы, полученным редакцией портала PenzaInform.ru, это достаточно широкий круг лиц.

В постановлении от 2004 года, ссылаясь на которое неожиданно запретили проезд на кладбище, говорится, что «не допускается движение по территории автомобильного транспорта, за исключением катафального транспорта, транспорта инвалидов и престарелых лиц, специализированных транспортных средств, а также в случаях установки (замены) намогильных сооружений» (цитата по ответу из мэрии. - Прим. ред.).

Чтобы проехать к захоронению и установить или заменить надгробие, нужно разрешение от Управления ЖКХ г. Пензы. Потребуется множество документов (с перечнем можно ознакомиться здесь).

Что касается инвалидов и престарелых людей, то им для проезда необходимо предъявить сотруднику МБУ «Служба городских кладбищ» документ, подтверждающий инвалидность и возраст.

Кого считать престарелыми, гласит ответ замглавы администрации города по городскому хозяйству Руслана Тинчурина: это мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. В качестве обоснования таких цифр указан пункт 2.3.3.1 «ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание. Термины и определения».

Пензенцы с момента закрытия проезда на кладбища оставляют гневные комментарии в адрес городских властей, лишивших их возможности привезти на могилу дорогого человека хотя бы мешок земли. Чиновники утверждают, что горожане на машинах повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень.