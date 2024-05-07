История Пензы: На месте кладбища построили дома и дорогу

07.05.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти 160 лет тому назад существовала в Пензе невзрачная улочка под названием Больничный переулок. Рядом с ней, около современных улиц Чкалова и Маршала Крылова, находилось земское кладбище.

Когда оно возникло, точно не известно, но организовали его при губернской лечебнице (ныне больница им. Бурденко). Несложно догадаться, что здесь хоронили пациентов главной на тот момент клиники города.

В последний путь провожали скромно: погребение ложилось на губернскую больницу тяжелым финансовым бременем. На похороны государство выделяло всего 2 рубля - в пересчете на современный курс даже с большой натяжкой это всего-навсего около 3 тысяч.

На эти деньги почившему пациенту покупали гроб и деревянный крест в качестве памятника, на который вешали небольшую табличку с фамилией, именем, отчеством и годами жизни. Со временем хлипкие деревянные кресты разваливались, тогда могилы использовались по второму кругу.

Сколько здесь упокоилось людей, узнать уже вряд ли получится. Кладбище законсервировали в начале XX века.

В середине прошлого столетия в городе началась тотальная реконструкция, и старый погост решили ликвидировать. Ходили слухи, будто при прокладке дороги на Маршала Крылова под землей рабочие находили целые скелеты.