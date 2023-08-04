На ценниках будут указывать цену товара за килограмм и литр

04.08.2023 | 08:54

Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей», которые обязывают торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - килограмм или литр.

Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены, например, продавая 9 яиц в упаковке вместо 10.

Автор законопроекта - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Ранее он заявил о массовой шринкфляции (снижении количества товара в упаковке при сохранении цены) молочной продукции в торговых точках.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо 10 яиц в упаковке продается 9, вместо 1 л - 900 или 800 мл», - пояснил Чернышов «Известиям» необходимость принятия законопроекта.

По его словам, после принятия документа планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение закона.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что с введением новшеств покупателям будет проще ориентироваться при покупках товара, сравнивая цену и качество. Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.

«Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может. Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат - вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку. Проиграют лишь те, кто хочет обмануть», - утверждает Панеш.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что инициатива заслуживает поддержки.

«Для потребителя очень удобно, когда есть возможность сравнивать, потому что все больше людей сегодня выбирают то, что дешевле. Как правило, они покупают привычные продукты, например, я всегда покупал масло 200 г в пачке, но сейчас оно уже есть и по 170-180 г», - привел он пример. По мнению эксперта, законодательно закрепленную норму сложно игнорировать.

А вот председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что нововведение приведет к росту издержек розничных операторов, так как торговые предприятия получают продукты от производителей в упаковке и стоимости по указанного на ней веса. Караваев утверждает, что пересчитывать вручную стоимость товаров в мелкой расфасовке в абсолютные килограммы и литры весьма затруднительно и может привести к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников.