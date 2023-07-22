Из-за шринкфляции пензяки покупают меньше продуктов, чем им кажется

22.07.2023 | 16:25

Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил о массовой шринкфляции (снижении количества товара в упаковке при сохранении цены) молочной продукции в торговых точках.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бориса Чернышова, с 1 по 18 июля были проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы. Всего были проверены 122 торговые точки во всех районах столицы.

Выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 мл. Такая тара визуально неотличима от «честного» литра молока или кефира других производителей, сообщил политик.

Он отметил, что наиболее популярные у населения крупы - гречка, рис, пшено, овсяные хлопья - в 97% случаев расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 0,5 и 1 кг. При этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

«Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции», - считает Чернышов.

Ранее политик внес в Госдуму законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.

Шринкфляция уже наблюдалась несколько лет назад. Так, в конце осени 2018 года в Пензенской области неожиданно взлетели цены на куриные яйца. Подорожание привело к тому, что в магазинах появились упаковки, в которых насчитывался не десяток, а «девяток» яиц. Региональное управление Федеральной монопольной службы выяснило, что два производителя куриных яиц, продукция которых представлена в Пензенской области, вступили в сговор и одновременно повышали отпускные цены на яйца. При этом объективные причины для изменения цен отсутствовали.