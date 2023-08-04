Из-за жалобы пензячки у подрядчика не примут тротуар на ул. Чаадаева

04.08.2023 | 18:00

Губернатор Олег Мельниченко лично отреагировал на жалобу жительницы Пензы на некачественный ремонт тротуара на улице Чаадаева. Ее сообщение распространило в четверг, 3 августа, сетевое издание «ПензаИнформ».

«Я, конечно, понимаю, что раньше тротуара не было, но почему нельзя сделать сразу нормально? И, ладно, летом еще можно пройти, а зимой будет скользко и люди начнут падать на таких неровностях, весной и осенью будет грязь. Почему дорожных работников никто не контролирует? Если они не успевают, то дайте еще время, чтобы качественно выполнили свою работу, а не спустя рукава», - отметила пензячка.

На фотографиях, сделанных ею на улице Чаадаева, видно, что покрытие пошло волнами, будто материал положили на не выровненную предварительно поверхность.

Уже 4 августа на ее замечание отреагировал глава региона.

«Увидел в социальных сетях жалобы на плохой ремонт тротуара на улице Чаадаева. Поручил администрации г. Пензы провести выездную проверку. Факты подтвердились - подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Как совершенно справедливо высказалась в соцсетях местная жительница, свою работу надо выполнять качественно, а не спустя рукава. Поэтому мэрия не примет объект в таком виде, подрядчика обяжут привести тротуар в достойный вид.

Говорю спасибо всем неравнодушным землякам, которые обращают внимание представителей власти на недоработки, способные испортить жизнь жителям целого микрорайона. Народный контроль качества - лучший способ заставить ответственных лиц работать с полной отдачей», - написал Олег Мельниченко у себя в Telegram.