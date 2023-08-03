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Общество

Юным пензенцам рассказали об опасности велосипеда

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В Пензе с начала года произошло два ДТП с несовершеннолетними велосипедистами и столько же - с юными водителями электросамокатов. С целью профилактики несчастных случаев Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Безопасный двор».

Сотрудники подходили к отдыхающим с детьми в парках и на спортплощадках и рассказывали, как важно соблюдать правила при езде на самокатах и велосипедах и использовать средства пассивной защиты (шлем, наколенники/налокотники, световозвращающие элементы. - Прим. ред.).

Юным пензенцам напомнили, что велосипед - одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, поэтому даже легкие столкновения могут обернуться серьезными последствиями. Чтобы пересечь на нем дорогу, обязательно нужно спешиться.

«В ходе проведения мероприятий юные участники дорожного движения узнали много полезной информации, благодаря которой прогулка во дворе дома всегда будет безопасной», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

От участия в ДТП с юными велосипедистами не застрахованы и пешеходы. Так, в среду, 2 августа, на улице Окружной в Пензе подросток наехал на женщину. Она получила травмы и оказалась на лечении в больничном стационаре.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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