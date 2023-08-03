Оценка ремонта пензенских дорог: В целом хорошо, но есть нюансы

03.08.2023 | 13:34

В четверг, 3 августа, представители пензенского депутатского корпуса проехали по нескольким улицам, где завершился ремонт в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

Заместитель председателя городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев, депутаты Алексей Савичев, Владимир Кузнецов, Юрий Крячко и Алексей Рогонов решили своими глазами убедиться, насколько качественно проведены работы.

«Прошло больше половины лета. Нужно посмотреть, сколько уже сделано и сколько еще осталось», - обозначил цель поездки Юрий Зиновьев.

«В целом сделано 90%. Осталось немного доработать улицы Кордон Сурка, Чаадаева и тротуары на Пушкина», - обрисовал обстановку начальник Управления ЖКХ Пензы Ильдар Усманов.

Первой точкой осмотра стала улица Пушкина. Юрий Зиновьев напомнил, что ее пришлось перекрывать, чтобы оперативно провести ремонт. Однако, по его словам, именно эта мера позволила сдать объект даже раньше запланированного. «Да, нагрузка на улицу Суворова была сильная, но ничего, справились. Мне сами водители говорили: мол, мы потерпим, только пусть побыстрее закончат ремонт на Пушкина», - поделился он.

Народные избранники обратили внимание на крупнозернистое покрытие дорожного полотна. Ильдар Усманов пояснил: вместо щебеночно-мастичного асфальтобетона, который использовался ранее, новый ГОСТ предписывается пользоваться материалом марки А-16.

Он также обратил внимание на то, что высота бордюра должна быть 20 см, чтобы предотвратить наезд транспорта на проезжую часть и обезопасить пешеходов.

К членам комиссии обратилась проходившая мимо местная жительница по имени Наталья. Она возмутилась тем, насколько неудобно для пешеходов уложен асфальт вдоль бордюра, отделяющего тротуар: «Тяп-ляп сделали, очень неудобно! У меня ребенок инвалид, на коляске его провести невозможно! Мы мучаемся!»

Ильдар Усманов объяснил, что пока еще приемки не было, и пообещал, что недочет обязательно исправят.

Внимание Юрия Зиновьева привлекла техническая полоса вдоль подпорной стенки у дома № 1 по улице Кулакова: на ней стоят опоры освещения. «Мне люди пишут: деньги на бордюры и асфальт потрачены впустую, можно было бы сделать просто откос, чтобы вода уходила». Однако выяснилось, что перенести столбы не позволяет регламент работ.

Депутатская группа отправилась на соседнюю улицу - Зои Космодемьянской, где работы уже завершены. Ильдар Усманов рассказал, что разметка на улицах, ремонтируемых по проекту БКД, наносится термопластиком. Этот материал зарекомендовал себя как достаточно долговечный, однако за зиму стирается разметка на пешеходных переходах и в местах, где идет перестроение потоков. Причем термопластик дольше сохраняется, если наносить его на новый асфальт, а вот там, где уже имеются трещины, срок его службы короче.

Депутаты обратили внимание на то, как с помощью техники и вручную работники убирают оставшийся после установки бордюра щебень и засыпают чернозем для посадки растений. Юрий Крячко указал: часть щебня остается, а земля сыплется прямо на него. «Вы бы на своем огороде так сделали?» – упрекнул он мужчин с лопатами. Те заработали активнее, и вскоре от щебня ничего не осталось.

Далее комиссия отправилась на улицу Бакунина, до ремонта пребывавшую в плачевном состоянии. Сейчас на ней ровное дорожное полотно и тротуары.

«Здесь приемки тоже еще не было. Были замечания по поводу укладки дорожного покрытия, подрядчики должны устранить недостатки», - сообщил Ильдар Усманов.

Проходивший мимо депутатов пожилой мужчина посетовал: после дождя на тротуаре остаются лужи, вода не уходит. Впрочем, пара супругов-инвалидов, местных жителей, в один голос заявила: они всем довольны.

«Нас все устраивает, ровно сделали. А после дождя где только вода не стоит!» - пожал плечами глава семьи.

Внимание депутатов привлекала небольшая, но важная деталь: после выемки керна (пробы асфальта для анализа) тротуар заделан крайне небрежно.

«Сюда попадет вода, которая при морозе будет расширяться. Асфальт разорвет, здесь будет яма - это сто процентов. После кернения нужно заделывать выемку бетоном либо залить битумом, чтобы все было герметично и вода не проходила», - сделал замечание Усманову Юрий Крячко.

Подводя итоги осмотра, Алексей Савичев заметил: «В целом все хорошо, но есть нюансы. А из этих нюансов и складывается оценка».

В свою очередь Юрий Зиновьев добавил, что депутаты продолжат контролировать процесс ремонта пензенских дорог по проекту БКД.