В «ТНС энерго Пенза» развеяли мифы о бумажной квитанции

02.08.2023 | 14:30

Пензенцам для оплаты электроэнергии совсем не обязательно идти на почту или в банк: научно-технический прогресс позволяет произвести оплату из дома. На электронную квитанцию уже перешли почти 68 тысяч человек. Однако есть и те, кто считает, что бумажный счет - гарантия безопасности.

Специалисты «ТНС энерго Пенза» попробовали рассеять самые распространенные заблуждения.

Миф первый: «Бумажная квитанция - официальное подтверждение об оплате». Это не так: официальным подтверждением является фискальный чек.

Миф второй: «Бумажная квитанция надежнее». Надежность гарантирует именно цифровой счет - его нельзя вытащить из почтового ящика, заглянуть внутрь и узнать персональные данные, в отличие от квитанции.

Миф третий: «Бумажная квитанция содержит более подробные расчеты». Это неверно, так как электронная квитанция является полноценным аналогом бумажного счета.

Миф четвертый: «Бумажную квитанцию проще хранить». Практика показывает, что именно бумажные счета теряются чаще. Электронные платежные документы надежно хранятся в электронной почте, личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго». Кроме того, их можно скачать на телефон или компьютер, а также распечатать в случае необходимости.

Миф пятый: «Если бумажная квитанция потеряется, пришлют новую». Напротив, за новым бумажным счетом придется лично идти в центр обслуживания клиентов. А если потребитель нечаянно удалил электронную квитанцию, то ее можно скачать в личном кабинете клиента или направить запрос через официальный сайт на скачивание платежного документа за последние два месяца.

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