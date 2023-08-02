В Пензе более 40 родителей ответят за то, что отпустили детей купаться

02.08.2023 | 20:27

В Пензе намерены усилить меры по предотвращению гибели на воде детей. Речь об этом зашла на совещании в администрации города в среду, 2 августа.

После установления жаркой погоды жители областного центра стали чаще выбирать водоемы в качестве мест отдыха. Охлаждаются в воде и дети. В некоторых случаях они купаются без присмотра взрослых.

«Ежедневно с начала лета сотрудниками администраций районов города, специалистами органов системы профилактики с участием представителей полиции, МЧС осуществляется патрулирование водоемов. За два летних месяца составлено 44 административных протокола в отношении родителей, чьи дети находились без надзора, тем самым подвергаясь опасности», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несчастные случаи на воде с детьми чаще всего происходят потому, что они не умеют плавать или же за ними нет присмотра взрослых.

Родителям предложили найти более безопасный досуг для ребят, отвлечь их от посещения водоемов. Например, в Пензе работают несколько крупных бассейнов и других спортивных объектов, в некоторых из них предусмотрено льготное посещение для школьников и студентов.

Вечером 30 июля в Суре в районе улицы Чапаева утонул 9-летний мальчик. Он купался вместе с двумя сверстниками без присмотра взрослых. Тело ребенка нашли 1 августа. По факту его гибели возбудили уголовное дело.