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Общество

Стало известно, получат ли дети участников СВО выплату к 1 Сентября

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В правительстве Пензенской области ответили на актуальный вопрос о выплате к 1 Сентября на детей участников специальной военной операции.

«Уважаемый Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, в преддверии нового учебного года предусмотрены ли в Пензенской области какие-либо меры поддержки детям мобилизованных бойцов?» - поинтересовалась одна из пользовательниц на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель регионального правительства.

«В преддверии нового учебного года введение дополнительной выплаты для детей участников специальной военной операции не планируется», - ответил он.

Как сообщалось ранее, выплаты не предусмотрены и в целом для детей. Соответствующий законопроект Госдума так и не рассмотрела.

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