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Общество

Выплата к школе: в Госдуме инициируют рассмотрение проекта

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На подготовку к школе семьям нужно выделять почти по 22 тысячи рублей на каждого ребенка. Так считает депутат Госдумы Сергей Миронов.

«По расчетам нашей фракции, основанным на данных Росстата, средняя цена школьного набора составляет 21 850 рублей. Именно такую сумму мы предложили ежегодно выплачивать на каждого школьника», - сообщил депутат Сергей Миронов.

Для малоимущих семей, по его мнению, выплата должна составлять 34 679 рублей: в эту сумму входят расходы на покупку планшета для учебы.

Соответствующий законопроект был внесен разработчиками в Госдуму еще в августе прошлого года, однако до сих пор не рассмотрен.

«Притом что на фоне роста цен наше предложение особенно актуально. Мы будем настаивать, чтобы ГД рассмотрела и приняла инициативу в самом начале осенней сессии, чтобы родители школьников успели получить компенсацию своих расходов до конца года», - заявил депутат.

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