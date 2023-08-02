Для велосипедистов и самокатчиков планируют ввести новые штрафы

02.08.2023 | 09:04

За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируется ввести штраф в размере 2 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный сенатором Артемом Шейкиным. Автор документа сообщил агентству, что планирует вносить на рассмотрение в Госдуму этот законопроект осенью.

Так, за вождение электросамоката вдвоем и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 000 рублей.

Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет штраф в размере 5 000 рублей.

Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке оценивается в 800 рублей.

За неправильное пересечение проезжей части дороги предполагается взимать 2 000 рублей или 1 500 рублей при фиксации камерой. Движение на СИМ массой свыше 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам грозит штрафом в 3 000 рублей или 2 500 при фиксации камерой.

Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом в размере 10 тысяч рублей, как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также предусмотрены штрафы за превышение скорости. В зависимости от серьезности нарушения суммы составят от 800 до 5 000 рублей (при фиксации камерой - от 500 до 4 500).