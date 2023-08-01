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Общество

Пензенцы смогут совместить прогулку и проверку здоровья

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До конца августа жителям и гостям Пензы предлагают совместить прогулку и проверку состояния здоровья. В областном центре продолжается акция «Парковая зона - территория здоровья».

Гуляющие смогут пройти экспресс-обследование и узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела, получить рекомендации специалистов о корректировании образа жизни. Медики оценят и состояние здоровья детей, а педиатры затем проконсультируют родителей.

«Для самых маленьких участников акции будет работать площадка, где специалисты проведут викторины и различные конкурсы, направленные на информирование подрастающего поколения пензенцев о принципах здорового образа жизни», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Акция будет проходить с 12:00 до 15:00 по следующим адресам:

- 3, 11, 17 и 25 августа - Олимпийская аллея (вход со стороны парка «Союз»);

- 4, 10, 18 и 24-го числа - Детский парк (улица Кронштадтская, 1а).

Акция «Парковая зона - территория здоровья» началась в июне этого года в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». Цель - укрепить здоровье граждан и сократить факторы риска смертности трудоспособного населения.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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