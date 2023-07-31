Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|19:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области за 5 месяцев прибавилось 3 300 новых жителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в мае скончалось 1 602 жителя. Это на 27 меньше, чем за тот же месяц 2022 года (1 629).

Такие данные опубликовал Росстат.

В мае на свет появилось 702 ребенка, что на 62 больше, чем за аналогичный период 2022-го (581).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За май умерло пятеро малышей, на одного больше, чем за тот же месяц прошлого года (4). В апреле скончались четверо младенцев.

Естественная убыль населения во второй месяц весны составила 900 человек, что меньше, чем в прошлом апреле (989).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - май составил 6,4 на 1 000 населения. Такой же показатель зафиксирован за первые пять месяцев 2022-го. Коэффициент смертности - 15,2 (17,2).

Всего за период с января по май текущего года в области зарегистрировали смерть 7 823 человек (8 947 за аналогичные месяцы 2022-го). Родилось 3 300 малышей (3 312).

В регионе в нынешнем мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло число браков. Отношения зарегистрировали 286 пар (247). Распалось 433 семьи, на 49 меньше, чем в мае 2022-го (482).

В Пензенской области за январь - май 2023-го на 1 000 браков пришлось 1 080 разводов. В минувшем году показатель был хуже: 1 145 на 1 000 заключенных союзов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте