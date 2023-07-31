В Пензенской области за 5 месяцев прибавилось 3 300 новых жителей

31.07.2023 | 18:13

В Пензенской области в мае скончалось 1 602 жителя. Это на 27 меньше, чем за тот же месяц 2022 года (1 629).

Такие данные опубликовал Росстат.

В мае на свет появилось 702 ребенка, что на 62 больше, чем за аналогичный период 2022-го (581).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За май умерло пятеро малышей, на одного больше, чем за тот же месяц прошлого года (4). В апреле скончались четверо младенцев.

Естественная убыль населения во второй месяц весны составила 900 человек, что меньше, чем в прошлом апреле (989).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - май составил 6,4 на 1 000 населения. Такой же показатель зафиксирован за первые пять месяцев 2022-го. Коэффициент смертности - 15,2 (17,2).

Всего за период с января по май текущего года в области зарегистрировали смерть 7 823 человек (8 947 за аналогичные месяцы 2022-го). Родилось 3 300 малышей (3 312).

В регионе в нынешнем мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло число браков. Отношения зарегистрировали 286 пар (247). Распалось 433 семьи, на 49 меньше, чем в мае 2022-го (482).

В Пензенской области за январь - май 2023-го на 1 000 браков пришлось 1 080 разводов. В минувшем году показатель был хуже: 1 145 на 1 000 заключенных союзов.