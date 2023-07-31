В Пензе автобус № 130 не будет ездить по улице Красной

31.07.2023 | 15:28

С понедельника, 31 июля, изменился маршрут автобуса № 130. Из-за аварии и ремонта из него исключена улица Красная.

«От остановки «ПГУ» (улица Лермонтова) автобусы следуют по улицам Калинина - Свердлова и далее по маршруту в обоих направлениях», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Проезд по Красной возобновится после завершения аварийных работ. Дата не указывается.

Ранее улицу включили в маршрут автобуса № 130 из-за закрытия Куйбышева. Там ремонтируют тепломагистраль. Объект хотят сдать до 15 сентября.

Маршруты № 130, а также № 30 с 25 июля стали следовать по улицам Свердлова, Красной, Лермонтова и обратно в том же направлении.