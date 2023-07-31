Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|16:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе автобус № 130 не будет ездить по улице Красной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С понедельника, 31 июля, изменился маршрут автобуса № 130. Из-за аварии и ремонта из него исключена улица Красная.

«От остановки «ПГУ» (улица Лермонтова) автобусы следуют по улицам Калинина - Свердлова и далее по маршруту в обоих направлениях», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Проезд по Красной возобновится после завершения аварийных работ. Дата не указывается.

Ранее улицу включили в маршрут автобуса № 130 из-за закрытия Куйбышева. Там ремонтируют тепломагистраль. Объект хотят сдать до 15 сентября.

Маршруты № 130, а также № 30 с 25 июля стали следовать по улицам Свердлова, Красной, Лермонтова и обратно в том же направлении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте