Памятник Лермонтову в Пензе не успели отремонтировать к празднику

11.07.2025 | 11:59

Основание памятника Михаилу Лермонтову, расположенного в одноименном сквере, не успели отремонтировать к торжественному мероприятию и накрыли тканью.

В июле в Пензенской области традиционно организуется Всероссийский Лермонтовский праздник. Первая его часть всегда проводится в Пензе, вторая, более масштабная, - в музее-заповеднике «Тарханы», где прошли детские годы поэта, писателя и драматурга.

В этом году мероприятия выпали на 11-12 июля. В Лермонтовском сквере собрались чиновники и почитатели творчества земляка. Широкую площадку и небольшой постамент, на котором установлен бюст Михаила Юрьевича, задрапировали.

Между тем бронзовый памятник считается одним из старейших в областном центре. Он был установлен в 1892 году на 4-гранном гранитном пьедестале на главной в то время площади.

Создателем скульптуры стал петербуржец Илья Гинцбург - автор памятников Пушкину, Гоголю, Айвазовскому, Плеханову, Менделееву и др. Он изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Скульптура давно нуждается в восстановлении. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры уже проводило обследование объекта и направляло балансодержателю предостережение.

В марте 2025 года на портале госзакупок появилась информация о заказе проектно-сметной документации на реставрацию объекта за 396 000 рублей. Подрядчик должен был до 1 августа разработать ПСД на ремонт постамента, основания и самого бюста.

22 мая стало известно, что приводить в порядок будут пока лишь основание скульптуры - в нем обнаружили трещины, сколы и другие дефекты. Бюст передали из муниципальной казны на баланс парка Белинского и обнесли забором.

«В настоящий момент проектно-сметная документация на реставрацию нижней части архитектурного объекта проходит госэкспертизу, после чего подрядная организация приступит к работам. Завершить их планируют в июле», - сообщали в администрации Пензы в мае.