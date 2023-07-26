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Общество

В Пензе маршрутка № 30 и автобус № 130 пойдут другим путем

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обращаются жители областного центра и села Засечного, пользующиеся маршрутами общественного транспорта № 30 и 130. Пассажиров интересует схема движения в связи с перекрытием части маршрута.

В середине июля проезд по улице Куйбышева закрыли частично, а с 25-го числа - полностью. Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали на участке между улицами Чкалова и Лермонтова. Работы по плану должны завершиться до 15 сентября.

На отрезке Между улицами Свердлова и Лермонтова расположены две остановки - «Больница КИМ» и «Ул. Куйбышева». Первая обустроена около областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, вторая - у налоговой инспекции по Первомайскому району. Кроме того, здесь находятся и другие востребованные у горожан организации.

«Какая схема движения до сентября будет у маршрутов № 30 и 130?» - интересуются пассажиры.

Ответ дали в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Автобусы № 30 и 130 будут следовать по улицам Свердлова, Красной, Лермонтова и обратно в том же направлении».

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