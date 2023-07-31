В Кузнецке горячую воду вернут не во все дома

31.07.2023 | 19:03

Во вторник, 1 августа, в Кузнецке планируют возобновить горячее водоснабжение. Ремонтные работы на сетях со сверхнормативным износом завершаются.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что ресурс вернут во все дома, кроме нескольких: № 49 на улице Гражданской, № 156, 170, 180 на Рабочей, № 165 на Ленина, № 74 на Стекловской.

В этом районе (от улицы Красноармейской до Стекловской) подрядчик продолжает ремонтировать магистральный трубопровод диаметром 500 мм.

«Подача горячего водоснабжения по вышеперечисленным адресам будет возобновлена после завершения ремонта», - сообщили в администрации.

Подачу горячей воды в Кузнецке остановили 19 июня. В качестве причин указывали капитальный ремонт турбины и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей. Первоначально воду планировали вернуть 3 июля, однако ресурсники оговаривались: ремонт может продлиться дольше, чем намечено. Так и случилось, срок перенесли на 17 июля, а затем на 1 августа.