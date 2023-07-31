Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|18:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Не известившие военкомат о смене адреса пензенцы заплатят 5 000 руб.

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России с 1 октября этого года увеличатся штрафы за неявку мужчины в военкомат без уважительной причины. Сумма составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф от 500 рублей до 3 тысяч.

Соответствующий документ подписал Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 июля, сообщают федеральные СМИ.

Кроме того, изменились штрафы за другие правонарушения, которые связаны с воинским учетом:

- гражданину, не сообщившему в военкомат актуальные данные (семейное положение, место жительства, учебы, работы), грозит расстаться с суммой от 1 до 5 тысяч рублей;

- за уклонение от медицинского обследования накажут штрафом от 15 до 25 тысяч рублей;

- за умышленную порчу, небрежное хранение военного билета, других документов воинского учета - от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее за аналогичные нарушения были предусмотрены штрафы от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Вводятся штрафы до 400 тысяч рублей для юридических лиц, которые не предоставили военкоматам списки для постановки на воинский учет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте