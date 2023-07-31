Не известившие военкомат о смене адреса пензенцы заплатят 5 000 руб.

31.07.2023 | 17:21

В России с 1 октября этого года увеличатся штрафы за неявку мужчины в военкомат без уважительной причины. Сумма составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф от 500 рублей до 3 тысяч.

Соответствующий документ подписал Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 июля, сообщают федеральные СМИ.

Кроме того, изменились штрафы за другие правонарушения, которые связаны с воинским учетом:

- гражданину, не сообщившему в военкомат актуальные данные (семейное положение, место жительства, учебы, работы), грозит расстаться с суммой от 1 до 5 тысяч рублей;

- за уклонение от медицинского обследования накажут штрафом от 15 до 25 тысяч рублей;

- за умышленную порчу, небрежное хранение военного билета, других документов воинского учета - от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее за аналогичные нарушения были предусмотрены штрафы от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Вводятся штрафы до 400 тысяч рублей для юридических лиц, которые не предоставили военкоматам списки для постановки на воинский учет.