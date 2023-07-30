На повторное нанесение разметки в Пензе потратят почти 5 млн

В Пензе планируют потратить почти 5 млн рублей на повторное нанесение горизонтальной дорожной разметки краской. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 28 июля.
Начальная (максимальная) цена - 4 млн 803 тыс. 715 рублей. В перечне 62 объекта улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.
Согласно документам, работы необходимо выполнить в течение трех месяцев после заключения контракта.
В июле МБУ «Пензавтодор» собиралось закупить несколько партий материала для нанесения разметки: 70 тонн термопластика почти на 6 млн рублей и 5 тонн холодного пластика чуть более чем на 1 млн рублей.
В мае глава Пензы Александр Басенко заявлял, что весь объем работ по отрисовке планируют выполнить до Дня города.
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