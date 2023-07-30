На повторное нанесение разметки в Пензе потратят почти 5 млн

30.07.2023 | 14:50

В Пензе планируют потратить почти 5 млн рублей на повторное нанесение горизонтальной дорожной разметки краской. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 28 июля.

Начальная (максимальная) цена - 4 млн 803 тыс. 715 рублей. В перечне 62 объекта улично-дорожной сети в разных микрорайонах города.

Согласно документам, работы необходимо выполнить в течение трех месяцев после заключения контракта.

В июле МБУ «Пензавтодор» собиралось закупить несколько партий материала для нанесения разметки: 70 тонн термопластика почти на 6 млн рублей и 5 тонн холодного пластика чуть более чем на 1 млн рублей.

В мае глава Пензы Александр Басенко заявлял, что весь объем работ по отрисовке планируют выполнить до Дня города.