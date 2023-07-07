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Общество

Разметка: «Пензавтодор» потратит на термопластик почти 6 млн

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МУП «Пензавтодор» собирается закупить термопластик для нанесения разметки почти на 6 миллионов рублей. Соответствующий электронный аукцион был размещен на портале госзакупок в пятницу, 7 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 971 тыс. рублей. Заявки от поставщиков принимаются до 17 июля, 19-го комиссия будет подводить итоги.

Согласно документам, предприятию требуется 70 тонн термопластика со стеклошариками. Поставить товар необходимо в течение двух недель с даты подписания контракта.

Кроме того, МУПу требуется 5 тонн холодного пластика для нанесения разметки вручную. За это предприятие готово заплатить еще 1 млн 16 тыс. 400 рублей.

Глава города Александр Басенко ранее заявлял о намерении за следующее лето довести объем дорожной разметки термопластиком в Пензе до 80%.

«Стоимость пластика достаточно высокая, поэтому в любом случае какая-то часть улиц останется с разметкой в краске. Но это те объекты, где краска держится весь весенне-летний период, какие-то внутренние территории, улицы, где, кроме местных жителей, практически никто никогда не ездит, поэтому там краски будет хватать на длительное время. То есть мы смотрим: где разумно применять пластик, там применяем. Там, где он был нанесен, с приходом весны только поправляли отдельные элементы. В целом он сохранился», - отмечал он.

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