Заводской район снова на сутки останется без воды

28.07.2023 | 12:41

В Заводском районе Пензы снова планируется на сутки отключить водоснабжение. Его не будет с 8:00 вторника, 8 августа, до 8:00 9 августа.

Без воды останутся дома на Шмидта, 2, 4; 9 Января, 4, 6, 10/17; Гагарина, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 11в; Ленина, 6, 8, 8а, 8Б, 10, 10а, 11, 12, 14, 14Б, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28.

Понижение давления в сети заметят жители улиц Ленина, Лазо, ИТР, Крупской, затронет оно и Заводское шоссе.

Как сообщили в администрации Пензы, воды не будет из-за строительства многоквартирных жилых домов в квадрате улиц Гагарина/Шмидта/Крупской/9 Января. ООО «СЗ «Новелла-1» требуется провести работы по технологическому присоединению к магистральному трубопроводу холодного водоснабжения.

20 июля в Заводском районе уже перекрывали воду на сутки. Правда, тогда отключение затянулось, в срок ее не вернули: при заполнении системы произошло западание запорной арматуры, и ее потребовалось заменить.