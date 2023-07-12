В Заводском районе на сутки отключат воду

12.07.2023 | 15:55

Через неделю в Заводском районе Пензы на сутки отключат водоснабжение. Ресурса не будет с 8:00 четверга, 20 июля, до 8:00 пятницы, 21-го.

Речь идет об улицах Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Германа Титова (проезде Германа Титова), Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Нахимова, Воровского, Циолковского, Ленина, 9 Января, Лазо, ИТР, Заводской, Заводском шоссе и Автоматном переулке.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в администрации Пензы.

Причины отключения - необходимость заменить запорную арматуру и провести профилактические работы на сетях холодного водоснабжения.

Весной в Заводском районе уже отключали воду на сутки - в связи с работами по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов на улицах Гагарина, Шмидта, Крупской, 9 Января.