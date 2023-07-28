В Пензе прокуратура оправдала выдачу в аэропорту багажа с грузовика

28.07.2023 | 15:02

Пензенская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров при выдаче багажа в аэропорту Пензы.

30 июня в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись: сотрудники аэровокзала выдают пассажирам багаж из кузова грузовика. Автор отметил, что это связано с прибытием в Пензу одновременно трех рейсов.

«Решение на самом деле правильное. Если эта толпа с трех бортов зайдет в здание аэровокзала, он лопнет просто-напросто. Там места такого нет», - говорит мужчина.

В прокуратуре объяснили, что в тот день произошла задержка рейсов, прибывающих в Пензу из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Сочи. Воздушные суда приземлились с 16:13 до 16:30 с интервалами около 10 минут. В это же время к вылету в 17:09 и 17:34 готовились два воздушных судна - в Минводы и Санкт-Петербург.

Сотрудникам пензенского аэропорта нужно было одновременно обслужить свыше 730 пассажиров, разгрузить и погрузить около 390 мест багажа общим весом более 4,6 тонны. Нагрузка превысила пропускную способность аэровокзала в 4,5 раза.

Руководство аэропорта приняло решение разделить потоки прибывших и улетающих граждан и выдать багаж пассажирам трех задержанных авиарейсов вне помещения аэровокзала. Это позволило избежать отсрочки вылета двух других и нарушения прав пассажиров.

«В действиях работников аэропорта по организации обслуживания пассажиров нарушений закона не установлено. Жалобы пассажиров не поступали. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», - сообщили в пресс-службе Пензенской транспортной прокуратуры.