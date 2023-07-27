Жара, тропические ливни и засуха: чего ждать в конце июля и августе

27.07.2023 | 12:09

Ряд регионов России, в том числе в Поволжье, в ближайшие дни ожидает жара до +30…+39 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозам, 28 и 29 июля в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура будет достигать +36…+37 градусов.

В других областях погода преподнесет не меньшие сюрпризы. С пятницы, 28 июля, по воскресенье, 30 июля, Центральную Россию и Черноземье зальет. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после того как 26 июля на Москву обрушился небывалый ливень, зона интенсивных дождей переместится.

«После ослабления осадков в четверг, в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового «балканца» - балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом», - предупредил Тишковец. Он добавил, что за эти дни выпадет почти месячная норма осадков - до 60-80 миллиметров.

Тишковец также дал прогноз на заключительный месяц лета.

«Предварительно август в средней полосе России будет на 1-2 градуса теплее нормы, а вот по количеству осадков в Центральной России и Черноземье может оказаться более влажным (на 10-30%), чем положено. Около нормы осадков ожидается в Крыму и междуречье Волги и Дона», - написал он.

А в Поволжье, по словам Евгения Тишковца, напротив, ожидается засуха - недобор дождевой воды составит 30-40%.

В Пензенской области конец недели обещает быть жарким. Исключение составит воскресенье, 30 июля: синоптики прогнозируют в этот день дождь с грозой и +23 градуса.