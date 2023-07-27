В Пензе хотят закрыть один из маршрутов общественного транспорта

27.07.2023 | 13:29

Один из маршрутов общественного транспорта в Пензе планируют закрыть из-за его невостребованности у перевозчиков.

«Какова дальнейшая судьба маршрута № 24? Мониторили-мониторили, а к чему пришли? Увеличат количество машин или вовсе закроют?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

В четверг, 27 июля, редакция получила ответ на этот вопрос от ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«В адрес учреждения поступило заявление от перевозчика, обслуживающего маршрут № 24, о прекращении действия ранее выданного свидетельства. В связи с этим ГКУ дважды объявлялся открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту «Пенза-I» - «Ул. Кошевого» по нерегулируемому тарифу. Заявки от потенциальных перевозчиков не поступили», - говорится в ответе.

Учитывая наличие дублирующих маршрутов, следующих из Заречного, учреждение направило письмо в областное министерство цифрового развития, транспорта и связи о рассмотрении возможности отменить указанный маршрут.

«В период до 30 августа его обязан обслуживать действующий перевозчик. В настоящее время от остановки «Ул. Кошевого» микроавтобусы отправляются в 6:35, 7:20; от остановки «Пенза-І» - в 6:55», - уточнили в ГКУ.