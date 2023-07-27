В Пензе до 20 августа будут усиленно наводить порядок

27.07.2023 | 20:36

Во время месячника по благоустройству, который продлится в регионе до 20 августа, МУП по очистке города организует бесплатное размещение мусора на полигоне по печатям администраций районов Пензы в путевых листах. Об этом сообщил глава города Александр Басенко на совещании в четверг, 27 июля.

«Исключение составляет промышленный и строительный мусор», - уточнили в мэрии.

Александр Басенко также обозначил основные направления работы в рамках месячника.

Районным администрациям необходимо активизировать удаление сухостоя, а их главам - нацелить руководителей предприятий всех форм собственности на благоустройство зеленых зон: покос травы, уборку газонов.

Управление ЖКХ должно сообщить руководителям управляющих компаний о необходимости отремонтировать детские и спортивные площадки, МБУ «Пензавтодор» - усилить работу по благоустройству остановок, мостов, путепроводов, парков и скверов.

«Также нужно вместе с ресурсоснабжающими организациями организовать очистку и вырубку поросли в охранных зонах», - поставил задачу Александр Басенко.

Дополнительный месячник по благоустройству в Пензенской области проводят для предотвращения ландшафтных пожаров. Несмотря на объявленный особый противопожарный режим, ситуация в регионе остается напряженной.