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Общество

Из-за пожаров объявлен еще один месячник по благоустройству

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В Пензенской области проведут дополнительный месячник по благоустройству для предотвращения ландшафтных пожаров. Несмотря на объявленный особый противопожарный режим и обильные дожди, ситуация остается напряженной.

Тема обсуждалась на заседании в региональном правительстве в среду, 19 июля. От руководителей администраций потребовали срочно ликвидировать несанкционированные свалки мусора и сухостой, в том числе на землях сельхозназначения, придорожных участках и в лесополосах.

«С января по июнь в Пензенской области зарегистрировано 1 525 пожаров. 60% причин в жилом секторе - неосторожное обращение с огнем. И почти каждый раз это связано с употреблением алкогольных напитков. Увеличилось количество ландшафтных пожаров, в том числе на землях сельхозназначения. Почти 70% случаев связано с горением мусора на открытых территориях», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Чиновники пришли к выводу, что крайне ослаблена система профилактических мероприятий в муниципальных образованиях.

Члены правительства, курирующие разные районы, подключатся к контролю за работами.

Традиционный месячник по благоустройству в регионе проводился с 20 марта по 10 июня.

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