УФАС изучит листовки из почтовых ящиков от газовщиков

27.07.2023 | 17:07

В Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Пензенской области поступает много вопросов от жителей по поводу листовок от организации, которая занимается обслуживанием газового оборудования. Люди находят их в подъездах, почтовых ящиках.

«Это не реклама. Нет признаков нарушения. Мы направляли эти обращения в правоохранительные органы для проверки на мошеннические действия.

Но вчера (26 июля. - Прим. ред.) поступила новая, более распространенная листовка. Проверим ее на соблюдение требований закона «О защите конкуренции», - рассказала руководитель управления Елена Демидова на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 27 июля.

Она подчеркнула: пензенцам нет необходимости бежать и оплачивать эту квитанцию. В той, которую она привела в пример, требовалось перечислить 630 рублей.

«Те, кто внимательно относится, должны понимать, что оплата должна осуществляться по договору, а вы их не заключали. Значит, нет необходимости оплачивать», - заявила Елена Демидова.