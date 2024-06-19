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Общество

Зажигалки и газовые баллончики запретят продавать подросткам

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Депутаты Госдумы направили на отзыв в Правительство РФ законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Речь идет о зажигалках и баллонах со сжиженным газом любой емкости, используемых для работы бытовых приборов и для заправки зажигалок.

Инициатива разработана в целях борьбы со сниффингом - одной из разновидностей токсикомании, связанной с вдыханием газовых паров.

По словам депутата Дмитрия Вяткина, вопрос предотвращения распространения сниффинга среди подростков поднимался не раз.

«Как только получим, приглашаем все фракции присоединиться к подписанию, уверен, что в Правительстве мы найдем понимание», - цитирует его «Парламентская газета».

Коллега Дмитрия Вяткина, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов подчеркнул, что проблема действительно актуальна: с 2019 по 2022 год из-за сниффинга погибло более 500 детей.

Летальные случаеи, к которым привел сниффинг, происходили и в Пензенской области. В поселке городского типа Колышлей Пензенской области 16-летний подросток в компании приятелей вдыхал газ из балллончика. Ему стало плохо. Друзья доставили его в районную больницу, где врачи констатировали смерть. А в Пензе тело 13-летнего мальчика обнаружили в подъезде дома на проспекте Победы. Рядом лежали газовые баллончики.

С 1 сентября 2024 года планируется запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении.

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Источник — фото pixabay.com
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