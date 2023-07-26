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Общество

В Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности

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В среду, 26 июля, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в главном региональном управлении МЧС, днем местами ожидается жара +30…+ 32 градуса.

Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Осадков не ожидается.

В ночь на 27 июля термометр покажет +18…+20 градусов.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендовали в жару употреблять чистую воду, несладкий зеленый чай, разведенные натуральные соки (например, лимонный, смешанный с водой в пропорции 1:10).

Также полезными будут минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки, белковые коктейли, отвары из сухофруктов. А вот сладкую газировку и алкоголь следует исключить.

В среднем дневная норма воды, поступающей в организм и с едой, и с питьем, - 2-2,5 литра. При высоких температурах она увеличивается до 3,5 литра. При физической работе лучше пить 4 литра, а при тяжелом труде на свежем воздухе - 6-6,5 литра.

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