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Общество

В Пензе прооперировали пациентку с огромной опухолью на макушке

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В сосудистом центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко успешно прооперировали пациентку с опухолью на голове.

«Жительница Пензы обнаружила у себя на голове шишку, которая стремительно увеличивалась в размерах. МРТ-обследование выявило внемозговое неоднородное образование, которое стремительно увеличивалось. За неделю из размера в кулак опухоль на макушке выросла до размеров крупного апельсина», - рассказали подробности в региональном минздраве.

Пациентку госпитализировали в областную больницу. Бригада опытных специалистов во главе с нейрохирургом высшей квалификации, заслуженным врачом РФ Михаилом Красновым провела уникальную по сложности операцию на головном мозге.

При этом применялась ультразвуковая допплерография - диагностический метод, который используется в нейрохирургии для изучения показателей скорости кровотока, определения стенозов, окклюзии и деформации магистральных артерий головы и шеи.

Операция прошла успешно. Пациентка выписана с направлением на дальнейшее лечение в онкологическом диспансере.

«Обратись эта пациентка на неделю позже, начались бы необратимые последствия, при которых медицина бессильна помочь. Мы желаем здоровья всем нашим пациентам!» - заключил Михаил Краснов.

Он отметил, что нейрохирургические операции в медучреждении пациентам проводят бесплатно по определенным показаниям. У пациентов нет необходимости ехать в другие регионы и подвергаться дополнительным рискам.

Ранее врач-онколог областной больницы имени Н. Н. Бурденко Павел Душин назвал симптомы наиболее часто встречающегося вида злокачественной опухоли - рака легкого.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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