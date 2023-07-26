ЕР в первом полугодии 2023-го продолжила помогать участникам СВО

26.07.2023 | 09:35

Спецоперация во многом определила работу «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию. Фракция инициировала 40% законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, семей с детьми и социально незащищенных категорий, а также на обеспечение обороноспособности страны и ее технологического суверенитета, сообщает ER.ru.

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели в том числе на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента», - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, он назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь генсовета выделил упрощение порядка признания бойцов без вести пропавшими и умершими.

«Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из «подвешенного состояния» и не ждать годами соответствующих судебных решений», - пояснил Андрей Турчак.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при зачислении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу», - подчеркнул секретарь генсовета.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО.

На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Андрей Турчак.