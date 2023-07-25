Юного мокшанца изъяли из семьи, чтобы отправить на лечение в Москву

Мокшанскому подростку потребовалось лечение в московском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Однако родители мальчика равнодушно отнеслись к здоровью сына.
Об этом рассказала на своей странице в соцсети «Контакте» уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. Именно к ней обратился врач-онколог с просьбой о помощи в отправке подростка в столицу.
«Подросток живет с неблагополучными, злоупотребляющими алкоголем родителями, которые не занимаются здоровьем сына и отказались сопровождать его в московский центр», - пояснила детский омбудсмен.
После обращения Елены Столяровой в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав юного сельчанина изъяли из семьи и поместили в областной центр реабилитации детей и подростков.
«Сотрудники центра вместе с врачами областной онкологической больницы готовят документы для госпитализации подростка и сопровождения его в Центр им. Димы Рогачева для обследования и лечения», - завершила Елена Столярова рассказ, добавив, что и врачи, и она сама надеются на благополучный результат.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀