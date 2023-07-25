С 2024 года пензенцев будут призывать в армию с 18 до 30 лет

25.07.2023 | 15:16

Во вторник, 25 июля, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 13 марта. Предполагалось, что призывной возраст будет установлен в пределах с 21 года до 30 лет. Причем вводить новый порядок планировали поэтапно: с 1 января до 31 декабря 2024 года призывать новобранцев 19-30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года - 20-30, с 1 января 2026 года - от 21 года до 30 лет.

Также предусматривалась возможность военной службы для 18-летних граждан, которые захотят пройти ее после 1 января 2024 года.

Однако ко второму чтению из законопроекта исключили пункты о повышении нижней границы призывного возраста и о переходном периоде до 2026 года.

В окончательной редакции, принятой Госдумой, говорится: с 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. При этом новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста.

Граждан, которым исполнится в 2023 году 27 лет, в 2024-м не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста, а будут зачислены в запас.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28-29 [лет], уже находятся в запасе», - цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, одного из разработчиков законопроекта.