«РКС-Пенза» восстанавливает благоустройство на грунте

25.07.2023 | 11:16

Помимо асфальтировки участков улично-дорожной сети, другой важной задачей для Горводоканала после завершения земляных работ является восстановление мест после разрытий грунта.

«Была привлечена дополнительная подрядная организация, которая уже приступила к работе. Благоустроить объект на грунте проще и быстрее, поскольку его нужно просто засыпать, выполнить планировку грунта и посев травы. Данный подрядчик не задействован в работах по асфальтировке, поэтому мы планируем наращивать темпы восстановления зеленых участков», - сообщил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Так, на сегодняшний день уже завершены работы на улицах Калинина, 97 и 111, Ижевской, 18, Пролетарской, 10, и на проспекте Строителей, 35.

Как и в случае с асфальтом, специалисты «РКС-Пенза» держат на контроле восстановленные грунты - проводится дополнительная подсыпка, если происходит проседание.