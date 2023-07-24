В Пензенской области корь заподозрили еще у троих детей

В Пензенской области корь заподозрили еще у трех человек. По данным на понедельник, 24 июля, суммарное число случаев заболевания достигло 78.
Все трое - дети, несовершеннолетних в общем списке теперь 70, взрослых по-прежнему 8.
Госпитализация новым пациентам не потребовалась, каждый из них получает помощь на дому. На амбулаторном лечении также находятся еще 6 заразившихся ранее детей и один взрослый.
«Всего выздоровело 68 человек, из них детей - 61», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
Накануне стало известно, что всех, кто находился в стационаре, выписали.
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