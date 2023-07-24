В Пензенской области корь заподозрили еще у троих детей

24.07.2023 | 14:51

В Пензенской области корь заподозрили еще у трех человек. По данным на понедельник, 24 июля, суммарное число случаев заболевания достигло 78.

Все трое - дети, несовершеннолетних в общем списке теперь 70, взрослых по-прежнему 8.

Госпитализация новым пациентам не потребовалась, каждый из них получает помощь на дому. На амбулаторном лечении также находятся еще 6 заразившихся ранее детей и один взрослый.

«Всего выздоровело 68 человек, из них детей - 61», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Накануне стало известно, что всех, кто находился в стационаре, выписали.