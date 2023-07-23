Корь в Пензенской области: всех зараженных выписали из больницы

23.07.2023 | 12:04

В воскресенье, 23 июля, Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало актуальные данные о заболеваемости корью в регионе.

Новых случаев медики не зарегистрировали, их по-прежнему 75 (67 детей и 8 взрослых).

Однако изменения есть: если по вчерашним данным в стационаре находились 2 человека, то по сегодняшним - 0, всех выписали.

На амбулаторном лечении остаются 9 зараженных, 8 из которых - дети.

«Всего выздоровело 67 человек, из них детей - 60», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Среди последних выписанных - ребенок в возрасте до года. Таких младенцев за весь период вспышки было трое.