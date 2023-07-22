За сутки признан выздоровевшим от кори лишь один житель области

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало свежие данные по заболеваемости корью в регионе.
По состоянию на субботу, 22 июля, число жителей региона с подозрением на инфекцию не изменилось - их по-прежнему 75 (67 детей и 8 взрослых).
Также не увеличилось количество подтвержденных случаев кори (67).
На амбулаторном лечении находятся 9 человек, в том числе 8 детей. Сутками раньше таких больных было 8, из них 7 детей.
Из стационара за сутки выписался один взрослый пациент. Сейчас лечение в больнице проходят два человека, один из них ребенок в возрасте до года.
В общей сложности излечились от кори 64 заболевших (было 63), в том числе 58 детей, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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