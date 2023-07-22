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Общество

Время участия в СВО при выходе на досрочную пенсию засчитают вдвойне

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Выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста можно при большом стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, для женщин - не менее 37.

Для выхода на досрочную пенсию по этому основанию учитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности и служба в армии по призыву.

«Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании засчитываются в страховой стаж в двойном размере», - подчеркнули в региональном отделении Социального фонда России.

А вот отпуск по уходу за ребенком, уход за престарелыми или инвалидами, периоды получения пособия по безработице в стаж не войдут.

«Это исключение касается именно права на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях нестраховые периоды включаются в стаж наравне с периодами работы», - отметили в пресс-службе СФР.

Чтобы проверить сформированные пенсионные права, пензенцам следует получить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

Если сведения о стаже в выписке отображены не полностью, нужно обратиться к работодателю или в клиентскую службу ОСФР по Пензенской области либо подать заявление на корректировку сведений через «Госуслуги».

В первом полугодии 2023 года возможностью досрочно уйти на пенсию в связи с продолжительностью стажа воспользовались 292 жителя Пензенской области - 183 мужчины и 109 женщин.

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